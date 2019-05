Neuer Vorstoß : Grüne fordern Radschnellwege auch im Saarland

Saarbrücken Dabei nimmt sich der Landesvorsitzende ein Beispiel an südlichen Nachbarn, um eine lückenlose Infrastruktur zu schaffen.

Nach der Freigabe des ersten Radschnellwegs in Baden-Württemberg fordern die Grünen derartige Schnellwege für Radfahrer auch fürs Saarland. „Wir brauchen auch im Saarland, insbesondere im Ballungsraum zwischen Dillingen, Saarbrücken und Neunkirchen/Homburg, endlich echte Radschnellwege“, teilte der saarländische Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Markus Tressel, am Freitag (31. mai) in Berlin mit. Solche Radschnellwege könnten Pendlern eine echte Mobilitätsalternative bieten.

Der erste Radschnellweg in Baden-Württemberg ist am Freitag zwischen Stuttgart und Böblingen/Sindelfingen für den Verkehr freigegeben worden. In dem Bundesland sind drei weitere Strecken in Planung: Heidelberg-Mannheim, Heilbronn-Bad Wimpfen und Plochingen-Esslingen-Stuttgart.