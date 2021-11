Live-Ticker: Grüne geben Aufstellung für neues Kabinett bekannt : Cem Özdemir soll Landwirtschaftsminister sein – wohl kein Ministerposten für Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt

Liveblog Saarbrücken Überraschung bei der Aufstellung der Grünen für das neue Kabinett. Offenbar wird Cem Özdemir Agrarminister. Anders als erwartet sollen Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt aber keinen Ministerposten bekommen. Alle Informationen im Live-Ticker.

Seit gestern steht die Ampel. Und schon an diesem Donnerstag wollen die Grünen ihre Aufstellung für das neue Kabinett bekannt geben. Offiziell am Nachmittag. Doch Bild vermeldete schon vorab die ersten Personalien. Demnach soll Cem Özdemir neuer Landwirtschaftsminister werden. Das ist überraschend. Denn ursprünglich war Steffi Lemke für den Posten im Gespräch. Sie ist aktuell Sprecherin der Grünen für Naturschutz.

Außerdem sollen Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt anders als vermutet doch keinen Ministerposten bekommen. Göring-Eckardt ist Fraktionschefin im Bundestag, war eigentlich als Familienministerin im Gespräch. Anton Hofreiter, führt seit 2013 die grüne Bundestagsfraktion. Sein Name fiel in Zusammenhang mit dem Umweltministerium der Ampel-Regierung.

Die spannendsten Punkte im Koalitionsvertrag:

Was außerdem bekannt wurde: Pflegekräfte sollen wegen der besonderen Belastungen in der Corona-Krise einen erneuten Bonus bekommen. Dafür wird laut Bald-Kanzler Olaf Scholz eine Milliarde Euro bereitgestellt. Er kündigte außerdem die Einrichtung eines ständigen Bund-Länder-Krisenstabs im Kanzleramt zum Kampf gegen die dramatische Entwicklung in der Corona-Krise an.