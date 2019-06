Nach Ende des Bergbaus : Amtliche Erörterung zum Grubenwasseranstieg im Saarrevier beginnt

Wie geht es weiter mit der Grubenflutung im Saarland? An diesem Montag ist ein Termin dazu. (Symbolbild). Foto: dpa/Frank May

Ensdorf Kontroverse um den Plan der RAG, ob ehemalige Gruben geflutet werden. Drohen Gefahren? Darüber soll debattiert werden.

Es geht um eine historische Entscheidung: Darf der Bergbaukonzern RAG im Saarrevier die früheren Kohlegruben teilfluten? Viele Saarländer sind dagegen. Am Montag (3. Juni) beginnt um 10 Uhr in Ensdorf ein Erörterungstermin, in dem Einwendungen und Stellungnahmen behandelt werden. Wie lange der Termin dauert wird, ist nach Einschätzung des Oberbergamtes des Saarlandes nicht einzuschätzen. „Wir haben zumindest mal den Juni blockiert“, sagt Leiter Heinz-Georg Schramm.

Der Erörterungstermin in einem Großraumzelt ist eine wichtige Etappe im Genehmigungsverfahren zum Grubenwasseranstieg. Nach dem 2012 erfolgten Ende des Saar-Bergbaus hat die RAG beim Oberbergamt beantragt, in einer ersten Phase die Gruben der einstigen Bergwerke in Duhamel und Reden bis 320 Meter unter Null volllaufen zu lassen. Bisher wird das Grubenwasser abgepumpt. In einem zweiten Schritt, der noch nicht beantragt ist, plant die RAG das Grubenwasser bis 2035 bis zur Tagesoberfläche ansteigen und in die Saar laufen zu lassen.