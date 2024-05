Zum Teil deutliches Plus an Anträgen Saar-Kommunen melden vor Kommunal- und Europawahl großes Interesse an Briefwahl

Gut eine Woche vor den Kommunal- und Europawahlen im Saarland zeichnet sich ein großes Interesse an der Briefwahl ab. Nach einer stichprobenartigen Umfrage der SZ hatten in den meisten Kommunen bereits bis zum vergangenen Dienstag – also knapp zwei Wochen vor den Wahlen – mehr Menschen Briefwahl beantragt, als es bei der Wahl vor fünf Jahren Briefwähler gab. Damals lag der Briefwähler-Anteil, ermittelt für die EU-Wahl, laut Landeswahlleitung bei 28 Prozent. Die Ausreißer bei der Bundestagswahl 2021 (40,4 Prozent) und der Landtagswahl 2022 (43,5 Prozent) waren der Sondersituation der Corona-Pandemie geschuldet.