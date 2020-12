Besucherzahlen vom Montag : Großer Andrang in der Saarbrücker Bahnhofstraße vor dem Lockdown

Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Der bevorstehende Lockdown kurz vor Weihnachten treibt die Menschen in die Innenstädte. In der Bahnhofstraße in Saarbrücken schoss die Besucherzahl am Montag in die Höhe.

Knapp 49 150 Menschen waren zu Wochenbeginn auf der Einkaufsmeile unterwegs. Das entspricht einem durchschnittlichen Samstag während des Teil-Lockdowns. Zum Vergleich: Am Montag vergangener Woche erfasste Hystreet rund 32 000 Menschen in der Saarbrücker Innenstadt, Mitte November waren es am ersten Tag der Woche nur 11 440 gewesen. Das zeigt eine tagesaktuelle Auswertung des Unternehmens Hystreet, das mit Lasertechnik die Kundenströme in großen Einkaufsstraßen erfasst.

Die Daten machen deutlich, dass die Besucherzahlen in der Adventszeit erheblich zugelegt haben, der Höchststand war am vorvergangenen Samstag mit rund 60 600 Personen erreicht worden. Gestern lag die Zahl so hoch wie noch nie an einem Montag seit Beginn des Teil-Lockdowns am 2. November. Allerdings: Von den Höchstwerten aus dem Weihnachtsgeschäft im Vorjahr ist man in der Saarbrücker Bahnhofstraße im Jahr der Pandemie weit entfernt. 2019 waren am ersten Samstag im Dezember über 130 000 Menschen gezählt worden.

Fabian Schulz, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Saar, rechnet am heutigen Dienstag mit einem weiteren Ansturm. Die Landeshauptstadt hat für die Bahnhofstraße, aber auch für die Reichsstraße und die Kaltenbachstraße am St. Johanner Markt eine Maskenpflicht verhängt, die werktags von 11 bis 19 Uhr greift. Auch in anderen Städten des Saarlandes rechnet man am letzten Tag vor dem harten Lockdown mit Besuchermassen. Die Stadt Merzig hat reagiert, indem sie die Schließzeiten im Einzelhandel für den Dienstag von 19 auf 23 Uhr verlängert hat.