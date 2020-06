Neue Befugnisse für Ermittler : Große Koalition will noch einmal über schärferes Polizeigesetz reden

Saarbrücken Der Landtag wird die umstrittene Erweiterung der Polizei-Befugnisse nicht mehr vor der Sommerpause beschließen. Die SPD-Innenpolitikerin Petra Berg sieht beim Gesetzentwurf des Innenministeriums in einigen Punkten noch Klärungsbedarf.

Die CDU-Fraktion will das Gesetz „zeitnah nach der Sommerpause“ beschließen, wie der Abgeordnete Raphael Schäfer sagte. Mit der SPD werde man vorher noch „inhaltliche Anpassungen“ beraten. Schäfer verwies darauf, dass CDU und SPD die Pläne 2017 in ihrem Koalitionsvertrag verankert hatten.

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass Polizisten in Zukunft auch in Wohnungen Körperkameras tragen dürfen und Kfz-Kennzeichen automatisiert mit Fahndungsdaten abgeglichen werden können. Die Videoüberwachung soll an Kriminalitätsbrennpunkten auch ohne konkreten Anlass erlaubt werden. Die Polizei soll zudem verschlüsselte Telefon- oder E-Mail-Kommunikation von sogenannten Gefährdern oder Straftätern überwachen dürfen. Terroristische Gefährder sollen zum Tragen einer elektronischen Fußfessel verpflichtet werden können.

CDU-Politiker Schäfer sagte, seine Fraktion gehe aufgrund der Rechtsprechung und der Regelungen in anderen Bundesländern davon aus, dass der Entwurf verfassungsgemäß sei. Die Maßnahmen, die am intensivsten in Grundrechte eingriffen, unterlägen einem Richtervorbehalt. Er widersprach der Einschätzung der Linken, wonach die meisten im Landtag angehörten Experten erhebliche Zweifel an der Rechts- und Verfassungsmäßigkeit des Gesetzentwurfs geäußert hätten.