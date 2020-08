Mindestlohn-Debatte : Groko will Mindestlohn-Regeln nicht ändern

Saarbrücken Die Linksfraktion im Saar-Landtag ist am Mittwoch mit ihrem Vorstoß gescheitert, den Mindestlohn künftig im Bundestag festlegen zu lassen. CDU, SPD und AfD stimmten dagegen.

Linksfraktionschef Oskar Lafontaine erklärte, dass es nicht reiche, den Beschäftigten der systemrelevanten Berufe in der Pflege, im Einzelhandel und Transportwesen für ihre außerordentlichen Leistungen in der Corona-Krise nur Beifall zu zollen. „Pflegehilfskräfte sind etwa besonders gefährdet, am Ende keine Rente zu bekommen, die zum Leben reicht, angesichts des Mindestlohns von 11,60 Euro“, betonte der Ex-Saar-Ministerpräsident.

In Frankreich oder Luxemburg gebe es höhere Mindestlöhne, da dort nicht die Arbeitgeber ein Veto-Recht hätten wie in Deutschland in der Mindestlohn-Kommission. Er könne „die Gleichgültigkeit der politisch Handelnden“ in dieser sozialen Frage nicht nachvollziehen. Lafontaine riet den Abgeordneten von CDU und SPD, sich die sozial engagierten Filme des britischen Regisseurs Ken Loach, „Sorry we missed you“ und „Ich, Daniel Blake“ anzusehen, um ein Gespür für die verzweifelte Lage der Menschen am untersten Ende der Lohnskala zu bekommen. „Die Gewerkschaften in Deutschland sind zu schwach, um einen höheren Mindestlohn durchzusetzen“, sagte er.