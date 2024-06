Während der Corona-Pandemie Gericht hat entschieden – durfte Bundespolizei Mann aus Frankreich wegen Corona an Saar-Grenze stoppen?

In vorinstanzlichen Entscheidungen war der Kläger bereits gescheitert. So hatte das Verwaltungsgericht in Koblenz im April 2021 geurteilt, dass die Grenzschließungen durchaus rechtens waren. Damit wiesen die Richter die Klage ab. In ihrer Begründung verwiesen sie auf die damalige Corona-Krise hin. Die Lage sei zu jenem Zeitpunkt sehr unklar gewesen. Im Nachbar-Département Moselle sei die Lage wegen der hohen Infektionslagen zudem sehr kritisch gewesen.