An Saarland-Grenze Grenzkontrollen: Professor warnt vor den Folgen für das Saarland und appelliert an Anke Rehlinger

Die Grenzkontrollen auch an den saarländischen Grenzen sollen verschärft werden. Die Ampel-Regierung in Berlin will Asylsuchende abweisen. Hier ein Archivbild von November 2015 von Kontrollen an der Goldenen Bremm zwischen Saarbrücken und Stiring-Wendel nach den Terrorangriffen in Paris.

Foto: dpa/Oliver Dietze