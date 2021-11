Unterschriftenaktion : Gewerkschaft fordert mehr Geld für Saar-Lehrkräfte

Saarbrücken Der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) startet eine Petition. Das Ziel: eine höhere Besoldung für Lehrkräfte an Grundschulen und Gemeinschaftsschulen.

„JA13 für alle!“ – mit diesem Slogan wirbt der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) um Unterstützung. Die Kampagne startet am Montag. Ziel der Aktion ist es, „der langjährigen Forderung der Gewerkschaft nach einer Höhergruppierung der Grundschullehrerinnen und -lehrer und vieler Kollegen an weiterführenden Schulen durch eine Unterschriftensammlung Nachdruck zu verleihen“, erklärt GEW-Landesvorsitzende Birgit Jenni.

Die GEW will erreichen, dass die Besoldung der Grundschullehrkräfte und der Lehrkräfte für Sekundarstufe I an Gemeinschaftsschulen von A 12 auf A 13 erhöht wird. Für Einsteiger würden die monatlichen Bruttobezüge dann von rund 3500 Euro auf fast 4200 Euro steigen. „Grundschullehrkräfte ermöglichen gleiche Bildungschancen und trotzen den reformbedürftigen Rahmenbedingungen. Eine höhere Besoldung, wie an anderen Schulformen üblich, wäre daher Ausdruck der Wertschätzung dieser Arbeit“, erklärt Thomas Schulgen, der Vorsitzende der Fachgruppe Grundschulen bei der GEW. Ramona Servatius aus der Fachgruppe Gemeinschaftsschulen ergänzt: „Gleiche Besoldung für uns Teamplayer. Deshalb fordern wir A 13 für alle, auch an den Gemeinschaftsschulen.“