Gewalttat in Freudenberg Wieso die Saar-Landtagsfraktion gegen eine Änderung der Strafmündigkeit sind

Die Fraktionen von AfD, CDU und SPD im Saar-Landtag haben sich am Montag gegen eine Herabsetzung des Alters zur Strafmündigkeit ausgesprochen. Entsprechende Forderungen aus der Union empfinde er als „abstoßend“, so SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon. Sie seien ein Zeichen für zunehmenden Populismus in der Union.