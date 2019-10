Weiterhin ein Problem : Gewalt gegen Feuerwehren macht Helfern im Saarland zu schaffen

Saarbrücken Beleidigungen und tätliche Angriffe auf Rettungskräfte sind nach wie vor Thema. Dies kam in Saarbrücken während der Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbands in Saarbrücken zur Sprache.

Gewalt gegen Feuerwehrleute bleibt ein Problem „Das hat sich nach wie vor nicht geändert.“ Das sagt Christopher Benkert, Pressesprecher des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) Saarland nach Abschluss der Delegiertenversammlungen des Deutschen Feuerwehrverbands in Saarbrücken. So müssten seine Kollegen im Einsatz immer wieder damit rechnen, angegangen zu werden. Meistens blieb es bei verbalen Übergriffen, mit denen Feuerwehren, aber eben nicht nur sie allein zu kämpfen hätten. Polizei und notärztliche Rettungskräfte seien ebenso davon betroffen.

Allerdings blieben im Saarland körperliche Attacken auf Helfer die Ausnahme, wie vor einigen Jahren, als ein Feuerwehrmann bei einer Straßensperre mit Absicht angefahren worden sein soll. Jedoch vermutet Benkert, dass die Dunkelziffer insgesamt hoch ist. So zeigten viele Betroffene Zwischenfälle gar nicht erst an, insbesondere was Beleidigungen und Beschimpfungen betrifft. Benkert: „Wenn ich jedes Mal Anzeige erstatten würde, wenn mich jemand im Dienst als Arschloch bezeichnet, käme ich nicht mehr nach.“ So gehe es wohl vielen seiner Kollegen, die darum verzichteten, die Polizei einzuschalten.