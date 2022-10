Rettungsschirm : Gesundheitsminister Magnus Jung fordert Hilfen für Kliniken wegen Corona

Saarbrücken Saar-Gesundheitsminister Magnus Jung fordert die Bundesregierung wegen der verschärften Corona-Lage auf, einen erneuten Rettungsschirm für die Krankenhäuser aufzulegen.

Der Druck auf das Personal ist maximal groß und dadurch droht eine Überlastung des Versorgungssystems. Medizinisch nicht dringende Behandlungen müssten jetzt zurückgefahren werden, damit die Krankenhäuser Notfälle und schwer kranke Menschen gut versorgen können, so Jung. „Für die Erlösausfälle muss der Bund wie in der Vergangenheit aufkommen.“

Zwölf Rettungsfahrten in einer Zwölf-Stunden-Schicht : Personalausfälle wegen Corona – Rettungsdienst im Saarland am Limit

Mit Blick auf die aktuell angespannte Lage, auch in den saarländischen Krankenhäusern, ruft Jung die Saarländerinnen und Saarländer auf, die dortigen Notaufnahmen nur in tatsächlichen Notfällen zu nutzen und ansonsten den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung in Anspruch zu nehmen.