„Aufrechterhaltung des Schulbetriebs hat oberste Priorität“ : Gesundheitsminister beschließen: Diese neuen Quarantäne-Regeln gelten an Schulen jetzt

Foto: dpa/Philipp Schulze

Saarbrücken Wie gehen die Länder künftig mit Corona-Fällen in der Schule um? Die Gesundheitsminister haben am Montag eine Entscheidung getroffen. Was bisher bekannt ist.

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich am Montag (6. September) mehrheitlich für einfachere Quarantäne-Regeln bei Coronafällen in Schulen ausgesprochen. Grundsätzlich solle bei einem Fall nicht mehr für den gesamten Klassenverband Quarantäne angeordnet werden. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium nach den Beratungen mit dem Bund am Montagabend mit. Voraussetzung dafür sei das Tragen von medizinischen Schutzmasken im Unterricht.

Kinder, die als enge Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden und keine Symptome haben, sollen diese demnach frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können. Dabei sollen die Gesundheitsämter vor Ort im Einzelfall auch abweichend entscheiden können.

Zusätzlich sollen Geimpfte sowie symptomfreie, genesene Schüler sowie Lehrer grundsätzlich von Quarantäneanordnungen ausgenommen werden. Diejenigen, die nach Abwägung des zuständigen Gesundheitsamtes nicht als enge Kontaktpersonen gelten, sollen über einen bestimmten Zeitraum intensiver getestet werden.

Auch beim Auftreten von Infektionsfällen in Kinderbetreuungseinrichtungen sollen die Behörden mit Augenmaß und vor allem mit Blick auf die Belange der Kinder Quarantänemaßnahmen anordnen.