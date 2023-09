Top-Mediziner aus dem Saarland enttäuscht Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Kliniken: „Es ist so viel mehr möglich“

Saarbrücken · In der Corona-Zeit funktionierte die Zusammenarbeit mit Frankreich zeitweise vorzüglich. Inzwischen aber ist die Spitze des Winterberg-Klinikums in Saarbrücken ernüchtert. Was französische und saarländische Behörden zu dem Befund sagen.

24.09.2023, 15:37 Uhr

Ein Corona-Patient aus Metz wurde im April 2020, in der ersten Corona-Welle, auf den Winterberg geflogen. Foto: Klinikum Saarbrücken

Am politischen Willen, bei der Gesundheitsversorgung in der Grenzregion mit Frankreich enger zusammenzuarbeiten, mangelt es im Saarland nicht. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wünscht sich „konkret-praktische Fortschritte“ und einen „Gesundheitskorridor mit Rettungsdiensten und Krankenhauskooperation“ als europäische Modellregion, wie sie im Januar 2023 in einer Regierungserklärung sagte.