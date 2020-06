Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Gespräche zum Regelbetrieb an Kitas im Saarland „kurz vor dem Abschluss“

Saarbrücken Im Saarland sollen die Kitas ab Montag in den „eingeschränkten Regelbetrieb“ zurückkehren. Das hat Jan Benedyczuk, der Staatssekretär im Bildungsministerium, am Donnerstag im Landtag bekräftigt. Doch noch immer sind zentrale Fragen offen – es hagelt Kritik.

Benedyczuk berichtete im Bildungsausschuss des Parlaments von den „komplexen Beratungen“ zwischen Behörden und Kita-Trägern. Aus seinem Ministerium hieß es am Donnerstag, dass die Gespräche „kurz vor dem Abschluss“ stünden. Trotz des engen Zeitplans hatten sich diese seit Dienstag hingezogen. Die Betreiber sahen reichlich Klärungsbedarf, nachdem die Landesregierung angekündigt hatte, am 8. Juni von der Notbetreuung in den „eingeschränkten Regelbetrieb“ übergehen zu wollen. Ab diesem Datum werde der „reguläre Kita-Besuch für die meisten Kinder wieder möglich sein“, erklärte nun das Bildungsministerium. Zuletzt besuchten 11787 Kinder zwischen null und sechs Jahren die Notbetreuung. Vor der Corona-Pandemie kümmerten sich Krippen und Kindergärten um 28700 Kinder.

„Wir wollen den Kindern und Familien nicht länger zumuten, auf Kitas zu verzichten“, sagte Benedyczuk. Die Familien seien auf Betreuungsplätze angewiesen. Sie können sich in Zukunft wieder auf einen Rechtsanspruch auf Betreuung berufen. „Bei Einschränkung des Rechtsanspruchs ist der Träger in der Nachweispflicht“, erklärte das Ministerium in einer Stellungnahme. Die Gründe für Einschränkungen müssten den Eltern „transparent dargelegt“ werden.

Allerdings zeigte sich im Bildungsausschuss auch, dass fünf Tage vor dem Start des „eingeschränkten Regelbetriebs“ zentrale Fragen noch immer ungeklärt sind. Als ein Knackpunkt erweist sich die Empfehlung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien (MSGFF), im geplanten Betrieb „möglichst feste, kleine Gruppen mit festen Bezugspersonen“ zu bilden.

Das Haus von Ministerin Monika Bachmann (CDU), die mit Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) für die Kindergärten zuständig ist, hatte den Kita-Trägern zuletzt Richtlinien für die Hygiene im „eingeschränkten Regelbetrieb“ zukommen lassen. Daneben hat das MSGFF eine Rahmenbetriebserlaubnis für die Betreuungseinrichtungen vorgelegt. Nun fragen sich die Betreiber unter anderem, was geschehen soll, wenn in den festen Gruppen ein Erzieher ausfällt. Müssen die Kinder dann zu Hause bleiben?

Ohnehin drohen Personalengpässe in den Kitas. Auch bei den Räumen stoßen die Träger an Grenzen. Bereits am Mittwoch hatte die Katholische Kita Saarland, der größte Betreiber in der Region, zu den Regierungsplänen erklärt: „Klar ist, dass wir die Umsetzung gemäß den örtlichen Bedingungen individuell und kritisch prüfen müssen.“

Im Bildungsausschuss wollten die Abgeordneten laut Teilnehmern von den beteiligten Ministerien und dem Landesjugendamt, das bei Bachmann angesiedelt ist, noch mehr wissen: Welche Eltern kommen zum Zuge, wenn die Betreuungsplätze nicht für alle Kinder ausreichen? Wie viele Erzieher gehören zur Risikogruppe für Covid-19? Woher könnte angesichts des Fachkräftemangels kruzfristig Ersatz kommen – und was würde das kosten? „Diese Fragen sind nach wie vor ungeklärt“, sagte Barbara Spaniol, die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Sie forderte Corona-Tests für alle Beschäftigten der Kitas. Zuvor hatte die Erziehungsgewerkschaft GEW ein „Testkonzept“ für Personal und Kinder angemahnt.

Man habe sich hinter den jeweiligen Zuständigkeiten versteckt, hieß es aus dem Kreis der Parlamentarier. Bei den Risikogruppen hätten die Behörden keinen Überblick, es sei sehr auf die Träger abgehoben worden. Doch die Zeit drängt, nicht nur wegen des nahenden Starttermins für den „eingeschränkten Regelbetrieb“. Am Wochenende will die Landesregierung den Nachtragshaushalt festzurren, mit dem sie auf die Corona-Pandemie reagiert. Zusätzliches Personal müsste mit einem Preisschild versehen sein. „Wir müssen genau hinschauen, wie viel Personal wir brauchen“, sagte der CDU-Politiker Frank Wagner, der Vorsitzende des Bildungsausschusses.