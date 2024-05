Gesetzentwurf der CDU zu Förderschulen „Wir wollen für Gleichbehandlung sorgen“

Seit vielen Jahren kämpfen vor allem Elterninitiativen im Saarland für eine Nachmittagsbetreuung an Förderschulen, so wie sie auch an Regelschulen üblich ist. Bislang erfolglos (unsere Zeitung berichtete). Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Rechtzeitig zur Landtagssitzung am Mittwoch hat die CDU-Fraktion im Landtag einen Entwurf zur Änderung des Schulordnungsgesetzes erarbeitet. Eine Regelung in § 5 dieses Gesetzes, die derzeit verhindert, dass „Förderschulen im Ganztagsbetrieb“ eine echte Nachmittagsbetreuung anbieten können, soll abgeändert werden.