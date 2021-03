Geplante Corona-Lockerungen nach Ostern : Mehr Tests, mehr Freiheiten – Saarland wird Modellregion

Saarbrücken Unbegrenzt können sich die Saarländer nun kostenlos auf Corona testen lassen. Darauf gründen Lockerungen in Gastronomie, Sport und Kultur.

Die Saar-Regierung hat am Donnerstag Details zu den für die Zeit nach Ostern geplanten Corona-Lockerungen bekannt gegeben. Ab dem 6. April wird das Saarland zu einer Modellregion, in der auf Basis negativer Schnelltests größere private Treffen im Außenbereich möglich sein werden. Zudem sind Öffnungen in den Bereichen Gastronomie, Sport und Kultur geplant. Voraussetzung ist grundsätzlich eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern. Am Donnerstag lag dieser Wert bei 73,1. Das Gesundheitsministerium meldete 132 neue Fälle.