Der Saar-General soll Tausende vor Taliban retten : Der General und die Mission seines Lebens

Jens Arlt nach seiner Ankunft in Taschkent in Usbekistan. Später flog er von dort nach Kabul weiter. Foto: Bundeswehr/Marc Tessensohn

Saarlouis/Kabul Jens Arlt leitet am Flughafen in Kabul die dramatische Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte. Wer ist der Mann, der jetzt so viel Verantwortung trägt?