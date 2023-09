Wirrer Antrag im Landtag AfD will Verfassung ändern und Gemeinschaftsschulen in Gymnasien umbenennen

Die AfD-Fraktion im Landtag hat beantragt, die saarländische Verfassung zu ändern, um das Bildungssystem im Saarland umzukrempeln. Die Gemeinschaftschulen im Saarland seien – zum Beispiel durch einen hohen Migrantenanteil – benachteiligt, so die AfD. Konkret sollen daher aus dem Verfassungsartikel, in dem es heißt „Allgemein bildende Schulen, an denen die allgemeine Hochschulreife erworben werden kann, sind Gemeinschaftsschulen und Gymnasien“, die „Gemeinschaftschulen“ herausgestrichen werden. Das würde allerdings bedeuten, dass an Gemeinschaftsschulen kein Abitur mehr abgelegt werden könnte. So aber wollte der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr den Antrag seiner Fraktion nicht verstanden wissen. Vielmehr forderte Dörr: „Die Gemeinschaftschulen sollen aufgewertet werden, indem sie Gymnasium genannt werden. Nämlich Gymnasium mit beruflichen Schwerpunkt und wissenschaftlichem Angebot.“ Auch an diesen in Gymnasien unbenannten Gemeinschaftsschulen solle aber ein Abitur möglich sein, so Dörr.