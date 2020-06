Gelbe Tonne kommt 2021 in fast allen Kommunen

Ob die Gelbe Tonne im Saarland so aussehen wird, wie diese in Leipzig, ist derzeit noch nicht klar. Vielleicht bekommt sie lediglich einen gelben Deckel. Foto: dpa/Peter Endig

Saarbrücken Der Entsorgungsverband Saar (EVS) hat in einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass ab Januar 2021 in nahezu allen Kommunen des Saarlands der Gelbe Sack durch eine Tonne ersetzt wird. Mehrkosten sollen für die Saarländer nicht entstehen.

Die neue Standardtonne für Haushalte bis zu vier Personen soll ein Volumen von 120 Litern haben. Für größere Familien und Mehrfamilienhäuser gibt es Tonnen mit einem Volumen von 240 Litern oder – in der größtmöglichen Ausführung – von 1100 Litern. Zudem soll es in Ausnahmefällen möglich sein, durchsichtige Müllbeutel dazuzustellen, sollten die Tonnen nicht ausreichen. Diese müssen die Bürger jedoch selbst kaufen. Die Leerung soll nach wie vor alle zwei Wochen erfolgen. „Das war für uns eine zwingende Bedingung in den Verhandlungen“, sagt Jungmann.