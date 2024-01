Nach Correctiv-Bericht über großen Abschiebeplan Geheimes AfD-Treffen: Saar-AfD-Chef Becker bekennt sich zur „Remigration“

Der Fraktionsvorsitzende der SPD im saarländischen Landtag, Ulrich Commerçon, hatte sich bereits am Mittwoch zu dem Bericht Bericht geäußert: „Die AfD ist auf dem Weg, genau den Terror zurückbringen, der vor 80 Jahren Deutschland und ganz Europa ins Verderben gestürzt hat. Der Faschismus in Deutschland war nie weg.“ Die Umsturzgedanken von AfD, Neo-Nazis und ihren Unterstützern seien offenbar weit gediehen: „Die Feinde unserer Demokratie planen Massendeportationen und Lager, um sich Menschen mit und ohne deutschen Pass, ihrer politischen Gegner und unliebsamer Bürger zu entledigen.“ Besonders schockiere ihn dabei die Teilnahme von Mitgliedern der „Werteunion“. Er wisse, so Commerçon, dass es in der CDU „viele aufrechte Demokrat:innen“ gebe. „Gemeinsam müssen wir die Feinde von Demokratie und Rechtsstaat stoppen“, betont der Fraktionsvorsitzende abschließend.