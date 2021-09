In Luxemburg ausgebrochen : Saar-Ministerium warnt vor Ausbreitung der Geflügelpest – Wie gefährlich ist das Virus für den Menschen?

Saarbrücken Nach dem Ausbruch der Geflügelpest im nahen Luxemburg ist auch im Saarland Vorsicht geboten. Was Tierhalter jetzt beachten müssen.

Folgende Maßnahmen sollen Geflügelhalter ab sofort beachten:

● In Betrieben mit mehr als 1000 Tieren: Mitarbeiter müssen Schutzkleidung tragen. Es gelten strenge Auflagen bei Reinigung und Desinfektion. Dazu zählt unter anderem eine Hygieneschleuse sowohl beim Eintritt in den Stall und wenn er wieder verlassen wird. Personen, die nicht zum Unternehmen gehören, haben bis auf Weiteres nichts dort verloren.

● Auch kleinere Haltungen sollten gesichert werden. Da nämlich Wildvögel die Seuche einschleppen könnten, sollten Zuchtvögel im Freien geschützt werden. Thul empfiehlt, die eigenen Tiere vor fremden abzuschotten.

● Ein Tierarzt soll zu Rate gezogen werden, wenn mehrere Tiere weniger fressen oder trinken; wenn sie weniger Eier legen, abnehmen oder Tiere plötzlich verenden.

● Bei Freilandhaltung muss das Futter so gelagert werden, dass es nicht in Kontakt mit Wildvögeln gerät. Das gilt insbesondere für Biohöfe.

● Oberflächenwasser, das auch Wildvögel erreichen, ist jetzt für Zuchtvögel tabu.

● Tierhalter müssen ein Register über den Bestand führen, um etwaige Infektionen nachverfolgen zu können.