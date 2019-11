Am 11. November : Gedenken an Tote des Ersten Weltkriegs

Gedenken an Tote des Ersten Weltkriegs

Am 11. November

Saarbrücken Eine Gedenkfeier zur Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten findet am Montag, 11. November, um 10.30 Uhr im Ehrental des Deutsch-Französischen-Gartens statt.

Catherine Robinet, französische Generalkonsulin im Saarland, wird zusammen mit dem saarländischen Justiz-, Finanz- und Europaminister Peter Strobel (CDU) einen Kranz niederlegen. Der Schülerchor der „École francaise de Sarrebruck et Dilling“ singt. Schüler des Deutsch-Französischen-Gymnasiums in Saarbrücken tragen Texte in deutscher und französischer Sprache vor.