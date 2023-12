Eine gereizte Gesellschaft feiert Weihnachten Es gibt bei Themen wie Gaza, Gender, Klima, Migration keine festen Lager mehr – und das ist gut so!

Appelle zur Überwindung gesellschaftlicher Spaltung und zur Versachlichung des Diskurses gehören in jede Weihnachts- oder Neujahrsansprache. Auf den ersten Blick scheint die Entwicklung eher in die entgegengesetzte Richtung zu gehen: Der Streit ist lauter und schriller geworden, die Positionen kommen in diesem Jahr noch unversöhnlicher daher, der Status der Gesellschaft ist: gereizt.