Regelung läuft Ende 2023 aus Breite Mehrheit im Saar-Landtag appelliert an Bund: Reduzierte Umsatzsteuer in Gastronomie soll bleiben

CDU und SPD im Landtag sind sich einig, dass der Bund den ermäßigte Umsatzsteuer-Satz in der Gastronomie über das Ende des Jahres 2023 hinaus beibehalten soll. Die CDU will das Thema in der nächsten Landtagssitzung am 20. September auf die Tagesordnung setzen und die SPD-geführte Landesregierung in einem Antrag auffordern, sich auf Bundesebene für eine dauerhafte Entfristung einzusetzen. Die Regelung läuft im Dezember aus, wenn auf Bundesebene nicht noch etwas anderes beschlossen wird.