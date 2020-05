Corona-Kontaktbeschränkungen : Warum ein Feierabend-Bier mit mehreren Freunden (noch) tabu ist

Saarbrücken Ein geselliges Feierabend-Bier von drei oder mehr Personen, die in unterschiedlichen Haushalten leben, ist derzeit nicht erlaubt. Jetzt aber sollen die Kontaktbeschränkungen, die ohnehin nicht richtig zu kontrollieren sind, gelockert werden. Die Gastronomen freut’s.

Wer abends über den St. Johanner Markt in Saarbrücken läuft, wird in der Außengastronomie Zeuge zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Rechtsverordnung. Ein Feierabend-Bier unter mehr als zwei Freunden oder Arbeitskollegen ist derzeit nicht gestattet. Die dritte Person müsste zu den beiden anderen eigentlich einen Abstand von 1,50 Meter halten, was aber kaum möglich.

Die Gastronomen hoffen jetzt darauf, dass die Regelungen gelockert werden. Am Freitag will die Landesregierung eine neue Rechtsverordnung mit neuen Kontaktbeschränkungen beschließen, die dann ab Montag gelten sollen.

Derzeit gilt: Wer in eine Gaststätte gehen will, darf das nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts, engen Verwandten und deren Haushaltsangehörigen sowie Angehörigen eines weiteren Haushalts. Treffen nicht-verwandter Personen aus drei oder mehr unterschiedlichen Haushalten wie Freunde oder Arbeitskollegen sind in einer Gaststätte nicht erlaubt. Das gilt übrigens auch im gesamten öffentlichen Raum, also auch in einer Fußgängerzone oder einem Park.