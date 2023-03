Ausstieg aus G8 nach 22 Jahren Nach hitziger Debatte – Landtag beschließt Wiedereinführung von G9 an Gymnasien

Saarbrücken · Nach einer hitzigen Debatte hat der Landtag am Mittag die Wiedereinführung des neunjährigen Abiturs an Gymnasien mit Stimmenmehrheit der SPD beschlossen. CDU und AfD stimmten dagegen. Damit wird zum kommenden August, 22 Jahre nach der Einführung von G8, wieder G9 an saarländischen Gymnasien gelten.

15.03.2023, 12:51 Uhr

Verteidigte die Reform: Bildungsministerin Streichert-Clivot Foto: dpa/Friso Gentsch

Von Christoph Schreiner