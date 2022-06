Erste Sitzung des Bildungsausschusses im Saar-Landtag : CDU fordert konkreten Fahrplan für G9 im Saarland

Saabrücken Vor der Sitzung des Bildungsausschusses im Landtag am Freitag, erwarten die Christdemokraten Klarheit, wie das Abitur nach neun Jahren an Gymnasien umgesetzt werden soll.

Das Abitur nach neun Jahren an Gymnasien im Saarland wird wieder eingeführt. Die CDU im Saarland fordert von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) nun einen „konkreten Fahrplan“. Erste Details soll sie an diesem Freitag in der Sitzung des Bildungsausschusses bekanntgeben.