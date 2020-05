Kostenpflichtiger Inhalt: Schnelle Hilfe via Smartphone?

Saarbrücken Geschieht ein Unfall – und ein Sanitäter ist in der Nähe, soll ihn eine App alarmieren. Doch es fehlen Geld und Rechtssicherheit.

Das App-basierte Alarmierungssystem lässt im Saarland auf sich warten. Das System soll ehrenamtliche Ersthelfer in der Nähe medizinischer Notfälle orten – und alarmieren. „Natürlich sind Ersthelfersysteme zur Unterstützung des Rettungsdienstes, gerade wenn es um die Rettung von Menschenleben geht, sinnvoll und zu befürworten“, sagt der Geschäftsführer des Zweckverbandes Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF), Bernhard Roth.

Derzeit fehlt es aber nicht nur am Geld, sondern auch an einer gesetzlichen Grundlage. Letztere soll noch in diesem Jahr durch die anstehende Aktualisierung des Saarländischen Rettungsdienstgesetzes geschaffen werden. Der Entwurf erwähnt erstmals die „organisierte Erste Hilfe“, unter die auch Ersthelfersysteme fallen, die den Rettungsdienst ergänzen können.