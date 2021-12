2G Plus im Saarland : Friseur, Fitnessstudio, Restaurant – Hier brauchen auch Geimpfte jetzt einen Corona-Test

Saarbrücken Im Saarland hat die Regierung die Corona-Regeln verschärft. Ab Donnerstag gilt der von Ministerpräsident Hans (CDU) angekündigte „Lockdown für Ungeimpfte“. Aber für vieles brauchen sogar Geimpfte jetzt einen aktuellen Test.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte am Montag schärfere Corona-Regeln angekündigt. Nun hat der Ministerrat in Saarbrücken den vom Regierungschef erklärten „Lockdown für Ungeimpfte“ formal beschlossen. Er gilt ab Donnerstag, nur bei der 2G-Regel im Einzelhandel wird es eine Übergangsfrist bis nächsten Montag geben.

Ebenfalls am Donnerstag soll es einen vorgezogenen Bund-Länder-Gipfel zu bundesweiten Maßnahmen gegen die explodierenden Fallzahlen in Deutschland geben. Zwar berieten sich die Länderchefs mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) bereits am Dienstag. „Wir sind uns einig, dass es eine gemeinsame und entschlossene Kraftanstrengung braucht, um die Welle zu brechen“, sagte Hans nach der Videoschalte. Doch konkrete Beschlüsse gab es noch nicht. Daher änderte die Regierung in Saarbrücken ihren Maßnahmenkatalog vorerst auch nicht ab.