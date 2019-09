Reaktion auf Fridays for Future : SPD fordert ein Jugendparlament für das Saarland

SPD-Fraktionschef Stefan Pauluhn. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Regierungsfraktion im Landtag möchte auch das Wahlalter auf 16 Jahre absenken. Dagegen sperrt sich der Koalitionspartner CDU aber weiterhin.

Weiterleiten Drucken Von Tobias Fuchs Redakteur im Team Landespolitik/Region/Kultur

Die SPD-Fraktion im saarländischen Landtag will ein Jugendparlament schaffen. Es soll in Gesetzgebungsverfahren mitreden und in Ausschüssen des Landtages gehört werden. Auch ein Antragsrecht im Parlament kann sich die Regierungsfraktion vorstellen. Das Nachwuchsplenum soll keine „Showveranstaltung“ werden, betont SPD-Fraktionschef Stefan Pauluhn. Ihm geht es um „starke inhaltliche Arbeit“. Dafür wollen die Sozialdemokraten dem Jugendparlament ein eigenes Budget zur Verfügung stellen. So steht es in einem Papier, das Pauluhn am Montag seiner Fraktion vorgelegt hat.

Das von der SPD schon länger angedachte Jugendparlament soll eine Antwort sein auf die Klimabewegung „Fridays for Future“. Weshalb es kein Zufall sein dürfte, dass Pauluhn wenige Tage vor dem Klimastreik am 20. September seine Vorstellungen konkretisiert. „Wenn man wirklich ernst nimmt, wie sich die Jugend von heute artikuliert, wie sie sich für die Zukunftsthemen einsetzt, kann man sie bei Entscheidungsprozessen nicht außen vor lassen“, sagt Pauluhn. Auf kommunaler Ebene will er Jugendbeiräte zu einem „festen Bestandteil der Gemeinde- und Stadträte und der Kreistage“ machen.

Außerdem bekräftigt der Sozialdemokrat die Forderung einer Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Obwohl seine Partei erst im Mai entsprechende Anträge der Opposition abgelehnt hat. Auf einen Koalitionsstreit mit der CDU ließ es die SPD nicht ankommen. Zumal ohne die Stimmen der Christdemokraten beim Wahlalter nichts zu machen ist. Die Union hält auch jetzt an der Volljährigkeit fest. Stefan Thielen, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion verweist auf einen Parteitagsbeschluss. Das Argument für den volljährigen Wähler: „Rechte und Pflichten müssen miteinander einhergehen“, so Thielen.

Was sagt der Unionspolitiker zu einem Jugendparlament, wie es der SPD vorschwebt? Jugendverbände könnten sich in Anhörungen schon jetzt zu Gesetzesvorhaben äußern, betont er. Die Demonstrationen von „Fridays for Future“ hätten gezeigt, dass sich die Jugend wieder zunehmend politisiere. Es gebe verschiedene Möglichkeiten ein Jugendparlament auszugestalten, sagt Thielen. „Ich bin persönlich überzeugt, dass es nicht die beste Lösung ist, hier auf mehrere Jahre ein Parlament zu wählen.“ Er will durch offene Formate „möglichst vielen Jugendlichen“ die Gelegenheit bieten, sich politisch einzubringen.