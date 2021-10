„Werde mich anderweitig engagieren“ : Sprecherin von „Fridays for Future“ im Saarland sagt neuem sozial-ökologischem Bündnis ab

Susanne Speicher, Sprecherin von „Fridays for Future“ im Saarland. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Susanne Speicher, Sprecherin von „Fridays for Future“ im Saarland, hat der Liste „Bunt.Saar“, die in den Landtag will, einen Korb gegeben. Andere Aktivisten der Jugend-Bewegung könnten aber mitmachen.

Die Sprecherin von „Fridays for Future“ im Saarland, Susanne Speicher, wird sich nicht an der neuen sozial-ökologischen Liste „Bunt.Saar“ beteiligen. Sie werde sich anderweitig engagieren, erklärte sie auf SZ-Anfrage. Wo genau, sagte sie nicht. In der Klimaschutzbewegung wird Susanne Speicher dem SPD-Lager zugerechnet. Der Initiator von „Bunt.Saar“, Henry Selzer, geht fest davon aus, dass auch Aktivisten von „Fridays for Future“ bei „Bunt.Saar“ mitmachen werden. Auch Susanne Speicher hält das für gut möglich.

An der Gründung des Vereins, der bis Mitte Januar die Liste für die Landtagswahl auf den Weg bringen soll und damit vor allem Anhänger der zerstrittenen Parteien Grüne und Linke umwerben will, waren teils führende Mitglieder aus Umwelt-, Verkehrs- und Sozialverbänden beteiligt. Der Verein betont allerdings, dass diese sich nicht als Vertreter ihrer Verbände im neuen Bündnis engagieren, sondern als Privatpersonen.