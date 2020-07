Strafbefehl des Amtsgerichts Saarlouis : Frau muss nach Beschimpfung von Sanitätern Geldstrafe zahlen

Saarlouis Eine Frau, die im Oktober 2019 bei einem Rettungsdienst-Einsatz in einer Saarlouiser Kneipe zwei Notfallsanitäter übel beschimpfte, muss eine Geldstrafe von 450 Euro zahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren zunächst eingestellt, weil sie in einer Strafverfolgung kein öffentliches Interesse erkannte, und die beiden Rettungsdienstmitarbeiter auf den Privatklage-Weg verwiesen. Diese Entscheidung rief bei den beiden betroffenen Mitarbeitern sowie in der gesamten Rettungsdienst-Szene Unverständnis hervor. Der Generalstaatsanwalt ordnete an, die Ermittlungen wieder aufzunehmen.