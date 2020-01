Homburg Nach Informationen unserer Zeitung ist der Corona-Test des damit betrauten Labors in Homburg fertig. Die Bestätigung des Ergebnisses aus Berlin steht noch aus.

Der erste Test auf das Corona-Virus bei der mutmaßlich erkankten Person in Homburg soll laut Informationen unserer Zeitung negativ verlaufen sein. Es handelt sich um das Ergebnis des Labors in Homburg. Das zweite Ergebnis, das die Charité in Berlin liefert, steht noch aus. Es soll zur Überprüfung der Richtigkeit dienen. Der Test wurde ursprünglich von einem bekannten Berliner Virologen, Professor Christian Drosten, entwickelt.

Bei der Person, die in Homburg getestet wurde, soll es sich um eine Frau aus Neunkirchen handeln. Sie arbeite in Peking und hatte, wie es heißt, berufliche Kontakte in die Krisenregion in Wuhan. Die Patientin, der es den Angaben zu Folge gut geht, kam vor etwa einer Woche auf Heimaturlaub ins Saarland. Sie zeige nur milde Symptome und stellte sich wohl am Donnerstag in der Homburger Uniklinik vor. Die Frau wird derzeit in einem Quarantänezimmer isoliert behandelt. Wie Gesundheitsstaatssekretär Stephan Kolling am Morgen mitteilte, gab es bisher bei jedem der drei Verdachtsfälle im Saarland eine „glaubhafte Verbindung in die betroffene chinesische Region“.