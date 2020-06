Älterer Franzose am Boden fixiert : Kritik an Bundespolizei nach Zwischenfall bei Kontrollen an Goldener Bremm

Kritik an Bundespolizei nach Zwischenfall bei Kontrollen an Goldener Bremm

Saarbrücken Der Betreiber eines Kiosks am Grenzübergang Goldene Bremm hat beim Bundesinnenministerium eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen mehrere Bundespolizisten eingereicht. Sie sollen einen älteren Franzosen aus dem Kiosk gezerrt und am Boden fixiert haben.

Nach einem Vorfall an der deutsch-französischen Grenze hat ein Kioskbetreiber aus Saarbrücken eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen mehrere Bundespolizisten beim Bundesinnenministerium eingereicht. Nach Angaben des Saarländischen Rundfunks ereignete sich der Zwischenfall am Freitagvormittag am Grenzübergang Goldene Bremm in Saarbrücken. Dem Sender liege ein Video einer Überwachungskamera vor, das den Vorfall dokumentiere.