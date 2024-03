Vor 25 Jahren trat Lafontaine von allen Ämtern zurück Müntefering über Lafontaine: „Besserwisser und Wenigtuer“

Die Frage ist oft gestellt worden, Oskar Lafontaine hat sie sich auch selbst gestellt: Was wäre gewesen, wenn er am 11. März 1999 – vor genau 25 Jahren – nicht von allen Ämtern zurückgetreten wäre? Als Lafontaine im September 80 wurde, sagte er der SZ: „Die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, in der SPD zu bleiben und so in größerem Umfang Fehlentscheidungen zu verhindern, kann ich nicht endgültig beantworten, auch heute nicht.“