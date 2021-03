Grenze zu Frankreich : Frankreich wird Hochinzidenzgebiet - Was das für das Saarland bedeutet

Saarbrücken Aufgrund einer Sieben-Tage-Inzidenz von deutlich über 200 will die Bundesregierung Frankreich offenbar als Hochinzidenzgebiet einstufen.

Noch heute will die Bundesregierung ganz Frankreich als Corona-Hochinzidenzgebiet einstufen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen. Die Entscheidung bedeutet, dass die Grenze bis auf weiteres nur bei Vorliegen eines negativen Corona-Tests überquert werden dürfe. Grund für die Entscheidung sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich deutlich über der Schwelle von 200 liege. Die Regelung solle in der Nacht zu Montag in Kraft treten.