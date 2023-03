100 Tage als Beauftragter im Amt „Wir müssen nicht jeden Strohhalm nehmen“ – wie Frank Nägele den Strukturwandel im Saarland angeht

Wenn Frank Nägele mit seinem Acht-Meter-Segler auf der Ostsee navigiert, weiß er: „Man muss immer schauen, ob der Kompass noch stimmt, ob es da eine Missweisung gibt, die den Kurs verändert.“ Es ist ein Leitspruch bei der Arbeit des gebürtigen Schwaben, der seit rund 100 Tagen in der Staatskanzlei den Strukturwandel als Beauftragter der Landesregierung koordiniert. Beim Strukturwandel, macht er klar, darf man nicht stur in eine Richtung steuern, denn „nichts an Prognosen hat bestand“. Er will jedenfalls nicht „mit dem Zeigefinger durchs Land laufen, sondern dort verstärken, wo Zukunft entsteht“.