Französisch an Grundschulen abschaffen? „Schnapsidee“: Saar-Politik steht hinter Fremdsprachenunterricht an Grundschulen

Alle Fraktionen im Saar-Landtag haben den Vorschlag, Fremdsprachenunterricht in den Grundschulen abzuschaffen, klar zurückgewiesen. Der Deutsche Lehrerverband hatte zuletzt gefordert, an Grundschulen keine Fremdsprachen mehr zu unterrichten und die frei werdenden Kapazitäten zu nutzen, um die Lese-, Schreib- und Mathematikkompetenz zu steigern. In letzteren Bereichen hatte eine Studie deutliche Mängel bei den Grundschülern festgestellt.