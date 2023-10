Nach Wahlen in Bayern und Hessen Ulrich Commerçon: „Wir streiten im Saarland nicht öffentlich“

„Es gibt eine große Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, weil die Migrationsfrage zu wenig angegangen wird“, sagte Toscani. Toscani erinnerte daran, dass vor den Landtagswahlen in einem Jahr in Ostdeutschland noch Zeit bleibe, um Lösungen in der Migrationspolitik anzugehen. Dann bestehe die realistische Hoffnung, dass Werte der AfD, auch in Ostdeutschland, wieder zurückgehen. „Die Ampel muss dieses Angebot der Union, das es seit Monaten gibt, annehmen.“ Der CDU-Politiker nannte beispielsweise die Annäherung von hohen Sozialleistungen an den europäischen Durchschnitt und flexible Kontrollen an der tschechischen und der Schweizer Grenze.