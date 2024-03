Landtag Cannabis-Gesetz stößt bei Saar-Parteien auf breite Ablehnung

Saarbrücken · In dieser Woche entscheidet sich, ob das Cannabis-Gesetz der Ampel in den Vermittlungsausschuss des Bundesrates kommt. Bei der Landespressekonferenz im Landtag ließen alle Fraktionen kein gutes Haar am umstrittenen Gesetz.

18.03.2024 , 18:08 Uhr

Das Cannabis-Gesetz der Bundesregierung stößt bei den im saarländischen Landtag vertretenen Parteien in seiner jetzigen Form auf scharfe Kritik. Foto: dpa/Fabian Sommer

Von Dirk Ley Crossmedia Volontär