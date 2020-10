Modellrechnung von saarändischen Wissenschaftlern : Forscher warnt trotz Lockdown vor ausufernder Pandemie

Foto: Universität des Saarlandes/Pasquale d'Angiolillo

Saarbrücken Thorsten Lehr schlägt Alarm. Trotz des Teil-Lockdowns, der am Montag deutschlandweit in Kraft treten und das öffentliche Leben massiv einschränken soll, wird es immer schwieriger, das ungezügelte Ausbreiten des Coronavirus in den Griff zu bekommen, warnt der Professor, der an der Universität des Saarlandes den Lehrstuhl für klinische Pharmazie innehat.

Besondere Sorgen machen ihm dabei die Intensivstationen. Die könnten seinen Berechnungen zufolge trotz der jetzt eingeleiteten Maßnahmen bald überlastet sein – deutschlandweit, aber auch im Saarland.

Mit seinem Team hat der Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit Forschern des Homburger Uniklinikums ein mathematisches Modell entwickelt, mit dem sich vorhersagen lässt, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Und das macht wenig Hoffnung, dass sich die Lage bald entspannen könnte. Im Gegenteil: Selbst „wenn es uns gelingen würde, den Reproduktionswert wieder auf das gleiche Niveau wie bei dem ersten Lockdown im Frühjahr, also auf etwa 0,6 zu drücken, würde ein Monat nicht ausreichen, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen“, hat Lehr ausgerechnet. Der Reproduktionswert, auch R-Wert genannt, besagt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Derzeit liegt dieser Wert deutschlandweit und im Saarland laut Lehr bei etwa 1,4 – das heißt: zehn Infizierte stecken etwa 14 weitere Menschen an.

Damit die Gesundheitsämter die Kontakte der Corona-Infizierten ausreichend nachverfolgen könnten, dürfe es innerhalb einer Woche nicht mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner geben, sagt der Experte. Selbst bei einem R-Wert von 0,6 würden in einem Monat noch die Hälfte der Städte und Landkreise Deutschlands darüberliegen – was außerdem bedeute, dass sie vom Robert-Koch-Institut weiter als Hochrisikogebiet eingestuft würden.

Auch die Situation auf den Intensivstationen wird sich den Berechnungen zufolge trotz des Teil-Lockdowns in den kommenden Wochen zuspitzen. „Wir wissen aus der Entwicklung im Frühjahr, dass sich erhöhte Infektionszahlen erst mit mehrwöchiger Verzögerung auf die Belegung der Intensivstationen auswirken“, sagt Lehr. Das bedeute, dass die Spitzenbelegungen erst zwischen Mitte November und Anfang Dezember zu erwarten seien. Doch damit nicht genug: Der Experte rechnet damit, dass im Dezember mindestens doppelt so viele Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sein werden wie zu Spitzenzeiten der ersten Welle. Damals hätten im Saarland rund 40 Corona-Kranke auf der Intensivstation gelegen. Insgesamt verfüge das Land derzeit über rund 200 Intensivbetten.

Selbst, wenn der R-Wert von derzeit 1,4 auf 1,1 gedrückt werden könnte, wären nach Lehrs Modellrechnung am 22. November alle 200 Intensivbetten belegt und die Zahl der Intensivpatienten würde weiter stark steigen. Erst bei einem R-Wert von 0,9 gerieten die Intensivstationen nicht an ihre Kapazitätsgrenze.