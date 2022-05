Ministerpräsidentin fliegt nach Detroit : Rehlinger setzt sich in den USA für Saarlouis ein: „Ford muss auch zum Saarland stehen“

Ministerpräsidentin des Saarlandes Anke Rehlinger setzt sich in den USA jetzt für das Ford-Werk in Saarlouis ein. Foto: IMAGO/Marc John/IMAGO/MARC JOHN

Saarbrücken Es ist das erste Mal, dass sie als Ministerpräsidentin im Saartalk spricht: An diesem Donnerstag erklärt sie, wie sie sich jetzt für Ford in Saarlouis einsetzen will. Schon in der kommenden Woche geht ihr Flug in die USA.

Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger wird am kommenden Mittwoch gemeinsam mit Wirtschaftsminister Jürgen Barke (beide SPD) zur Ford-Zentrale nach Dearborn in den USA fliegen.