Suche nach Nachfolgelösung für Ford-Gelände Werksgelände, Zulieferer, Jobs: Das wurde aus den Ankündigungen zum Ford-Standort Saarlouis

Der Schock saß tief, als der Autokonzern Ford im Juni 2022 bekannt gab, dass er ab 2025 in Saarlouis keine Autos mehr produzieren wird. Seither sind alle Beteiligten im Krisenmodus: Was wird aus dem riesigen Gelände, was aus den Beschäftigten, was aus den Zulieferern? Die SZ hat sich Einschätzungen und Ankündigungen der Entscheidungsträger, allen voran von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Wirtschaftsminister Jürgen Barke (beide SPD), rund um Ford angesehen und sagt, was daraus geworden ist.