Ferienflieger nach Mallorca Urlauber fordert vom Flughafen Saarbrücken Entschädigung – weil es beim Boarding in Strömen regnete

Das hat es am Saarbrücker Flughafen sicher auch noch nicht gegeben: Ein Urlauber verlangt von dem Airport eine Entschädigung, weil es bei seinem Flug nach Mallorca am 11. September in Strömen regnete und die Passagiere – wie in Saarbrücken üblich – den überschaubaren Weg vom Terminal zum Flugzeug zu Fuß zurücklegen mussten. „Völlig durchnässt habe ich mir eine Erkältung zugezogen und konnte die ersten Tage meines Urlaubs nicht genießen“, schrieb der Passagier entrüstet an den Flughafen. „Ich bitte um Entschädigung.“