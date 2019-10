Konferenz der Großregion : Wie kann das Saarland den Flughafen Ensheim halten?

Luxemburg/Saarbrücken Viele Flughäfen in unmittelbarer Nachbarschaft buhlen um Kunden. Die direkte Konkurrenz innerhalb einer zusammenhängenden Region macht ihnen zu schaffen.

Luxemburg hat in Findel seinen internationalen Airport. Lothringen einen Flughafen in Metz. Im Elsass können Menschen in Straßburg-Entzheim, im Saarland in Saarbrücken-Ensheim abheben. Hinzu kommen noch die in Lüttich für die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien sowie deren Hauptstadtflughafen in Brüssel. Und für viele ist auch das Drehkreuz Frankfurt/Main oder Köln-Bonn ein adäquater Abflugsort.