Debatte über Migration Lage der saarländischen Kommunen in der Flüchtlingskrise verschärft sich zunehmend

Die Lage der Städte und Gemeinden in der Flüchtlingskrise verschärft sich zunehmend: Zu diesem Urteil kommt der Saarländische Städte- und Gemeindetag (SSGT). „Die Hauptprobleme sind weiterhin die Beschaffung von genügenden und angemessenen Wohnraumkapazitäten, die Integration der Geflüchteten in die Gesellschaft und auf den Arbeitsmarkt, das Angebot an Sprachkursen sowie ausreichende Betreuungs- und Unterrichtsplätze für Kinder in den Kitas und Grundschulen“, erklärt Stefan Spaniol, geschäftsführender Vorstand des SSGT. Positive Entwicklungen, die zu einer Entlastung der Kommunen geführt hätten, habe es in den vergangenen Monaten – trotz Flüchtlingsgipfeln und Debatten auf Bundesebene – kaum gegeben.