Deutliche Kritik Städte und Gemeinden im Saarland enttäuscht von Flüchtlingsgipfel

Der Saarländische Städte- und Gemeindetag (SSGT) hat scharfe Kritik an den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern am Mittwoch im Kanzleramt geübt. „Wir sind nicht zufrieden mit den Ergebnissen und vor allem nicht mit der Vertagung dringender Fragen“, sagte der SSGT-Präsident und Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) der SZ. „Wir erkennen durchaus an, dass sich der Bund dann doch noch ein stückweit bewegt hat“, sagte der Kommunalpolitiker. Das Vereinbarte sei ein erster Schritt. „Aber leider nur ein Trippelschritt.“