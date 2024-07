Denkmalschutz in Saarbrücken Abriss des historischen Finanzamts in Saarbrücken beschlossen – Verbände und Vereine schlagen Alarm

Wenige Stunden, nachdem am Donnerstagfrüh durchgesickert war, dass das saarländische Kultusministerium als oberste Landesdenkmalbehörde den Abriss des Saarbrücker Finanzamtes „positiv beschieden“ (und das Denkmal damit zum Abriss freigegeben) hat, haben mehrere Verbände, Vereine und Organisationen in einem Offenen Brief dagegen Stellung bezogen.